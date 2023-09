Lelkes árusok, érdeklődő és az újra nyitott vásárlók, zeneszó és szép napsütés – ilyen volt reggeltől a város főtere. Kóbor Attila standjánál néztünk körül elsőként: ő a saját kertjéből vitt dísztököt, sütőtököt, maradék cukkinit, vörös hagymát, lila hagymát és saját készítésű paprikakészítményt négy fajta erős paprikából. Hende Lajosné Vali a paszternákot ajánlotta: hússal együtt sütve, levesbe is jó, nagyon egészséges. S a rebarbarát, ami vízhajtó hatású, kompótnak, lepénynek is kiváló. Fokhagymát, hagymát, szőlőt, körtét, salátauborkát is árult, ajándékba pedig rozmaringot, tárkonyt kínált annak, aki vásárolt tőle.

– Sok mindent elrakok, elajándékozok, de most úgy éreztem, hogy el kell jönnöm – hallottuk Novák Tamásné Marikától. Tejes kukoricát, főzőtököt, sárgarépát, patiszont, édesburgonyát, paradicsomot, málnát, üvegben csiliszószt, savanyúságokat, paradicsomlevet és lekvárokat is vitt. Burgonyát, alma- és erős paprikát, lila hagymát és rebarbarát láttunk Illés Anna és Lakner Judit asztalán. Szívesen jönnének jövő hónapban is, mondták.

A bögöti Horváth Zoltán tojással és füstölt áruval, sonkával, kolbásszal, angolszalonnával érkezett. Kolbászt, szalonnát, paprikát, petrezselyemzöldet, kaprot, sóskát is szerzett be szombaton Sári István és Váradi Katalin, akik teli táskával távoztak. Még kicsi, de jó – ez volt a véleményük a vépi piacról. A kérdésre, hogy lesz-e mód rendszeresen ízletes, friss hazai zöldséget és gyümölcsöt vásárolni a városban első kézből, Kovács Péter polgármester úgy felelt: van érdeklődés az eladók és vevők részéről is, így tervezik a folytatást, mégpedig szeptember 30-án, szombaton 8–11 óráig.