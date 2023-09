Szent Rozália (1130–1166) emléknapja van szeptember 4-én. Rozália Szicíliában született, grófi családban, de a pompa helyett az önmegtagadást, a remeteséget választotta. A járványos betegségek ellen szokták segítségül hívni. A szicíliai nyelvjárásban a „La Santuzza” (kicsi szent) vagy a „Rusulia” becenéven is emlegetik – mondja a lexikon. A Rozália (ebben a hosszú, továbbképzett formában) ma nem divatos név, száz éve még az volt. Kicsi szentekre, nagyanyáinkra emlékezhetünk Rozália napján. Lehetett rá számítani járvány, bármilyen betegség idején, de akkor is, ha az akaratos óvodás mondjuk este kívánta meg a fánkot. Kisült, és persze gyönyörű szalag is virult a derekán. Ki tudta akkor, hogy a legszebb, szalaggal átkötött ajándék.