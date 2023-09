Ki mint vet, úgy arat – tartja a mondás. A szántóföldeken lassan befejeződik a termények betakarítása, a minősége pedig, a mondással ellentétben, nem mindig tükrözi a gazdák egész éves, befektetett munkáját. A szőlőkben most kezdődik még csak a munka, a gazdák pozitív várakozásokkal vannak az idei termés iránt. A szüret időszaka azonban nem csupán a munkáról szól. Ahogy régen, úgy ma is sokfelé mulatságokat szerveznek ilyenkor, napjainkban ez a hagyományőrzés célját is szolgálja. Hamarosan vármegyénkben is kezdődnek a mulatságok, ünnepi díszbe öltöznek a szőlőtermesztő települések. A forgatagban színes szalagos kocsikkal, nótázva vonulnak ilyenkor a város, a falu hosszán a népi ruhába öltözött szüretelők, megünnepelve az éves munkájuk gyümölcsét.