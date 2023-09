Az osztálytársakkal jó lesz találkozni, de a nyaraláskor szerzett új barátok már most hiányoznak. Kellenek a feladatok, persze, de jóval édesebb volt a napközbeni gondtalanság. A bringatúrákat és a cél nélküli erdőjárást felváltják heti háromszor a délutáni sportok. Arról nem beszélve, hogy még a halvány körömlakkot is le kellett mosni a tanévnyitóra. Érvek sorakoztak a kiskamasz fejében pró és kontra az iskolakezdésről, és ezeket meg is osztotta. Közösen fogalmaztuk meg: felemásan indult számára idén a szeptember. Aztán úgy is folytatódott, már hétfőn konkrét példát hozott: „Úgy látszik, a konyhás nénik borzasztóan elfoglaltak. Hiába mosolyogtam rájuk, nem néztek vissza. Viszont hatalmas adag mákot szórtak a tésztámra.”