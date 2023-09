Már éppen kezdte magát furcsán érezni. Nem tervezte, hogy feltett lábbal tölti a szabadsága utolsó napját, de gondolta, megenged magának néhány laza órát, hogy lubickolhasson az érzésben: mindent befőzött, lefagyasztott, ki- és átpakolt, le- és kimosott, amit tervezett. Gyanútlanul nyitotta ki a mosógép ajtaját, és ahogy mindig szokta: húzta és már rázta is a ruhát. Mire körülnézett, apró fehér paszatok terítették be a fürdőszobát. Egy belső zsebben elbújt papír zsebkendő volt a probléma forrása. Maximum magára lehet mérges, nyugtázta. Közben érkezett a kérdés a gyermekszoba felől: „Kicsit kiborult a festékes víz, de feltöröltük. Most gyurmázhatunk?” Csináljatok nekem is sütit – kiáltotta, és a furcsa érzésnek már nyoma sem volt.