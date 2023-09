Nem tudni, kinek a fejéből pattant ki az az ötlet, hogy a kora őszi, mégis nyáriasan meleg időt vénasszonyok nyarának nevezzék. Persze, az ugyancsak használatos indián nyár kifejezés eredete se sokkal jobban behatárolható. Tippjeink mindenesetre lehetnek. Például, ha egy fürdőhelyen körülnézünk, ilyenkor már inkább az idősebb családtagokat találjuk, hiszen a fiatalok visszatértek a munkába, az iskolába, óvodába. Vagy kiindulhatunk abból is: az alacsonyan járó nap ilyenkor már nem tud olyan forrón sütni, mint a nyár derekán, így ez a meleg is csak olyan lájtos, kényelmes, mint az idősebb hölgyek ténykedése. Langyos? Lehet úgy is fogalmazni… Bár nem vagyunk egyformák: van, aki a feketét is úgy szereti, ha nem égeti meg a száját.