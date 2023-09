Ki sem mozdult egész nap a lakásból. Ezen a hétvégén végre nem érezte a belső késztetést, menni kell. A nyár velejárója: most csomagoljunk és kerekedjünk fel! Mindegy, hogy a közeli strandra vagy egy másik városba. Vízpartra vagy múzeumba. Állatkertbe vagy egy hangulatos kávézóba. Itt a nyár, indulni kell, hiszen most süt a nap, most fürödhetünk, most kirándulhatunk, most „habzsolhatjuk” az életet. Kár is lenne tagadni, belefáradt az elmúlt hetek állandó jövés-menésébe, a szervezésbe, az utazással járó izgalmakba. Mert erről nem tudott leszokni. Bárhova indultak, ott az a bizonyos drukk a gyomrában… Az esti hírekből tudta meg: strandidő uralkodott szerte az országban. Számít ez? A szíve már azt súgta, itt az ősz, s otthon maradtak.