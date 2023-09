Különös ismertetőjele nincs – áll az útlevélben, amelyet a húszéves Szendrey Júlia nevére állítottak ki. Arca telt, haja barna, szeme barna. Különös ismertetőjele, hogy Petőfi felesége volt. Ez a jel szinte minden mást eltakart. Még most sem ismeretes, hogy Júlia saját jogán, alkotóként is figyelemre érdemes, akár a Petőfi-évben is. (Ó, persze, hát ezért választotta őt Sándor.) Második házasságából való két fia, Horvát Attila és Árpád 1865 karácsonyán saját készítésű folyóirat első számával ajándékozta meg: „Toll és főzőkanál! Hány nő van Magyarországban, ki a tollat és a főzőkanalat is egyformán forgatja? Persze föltéve, hogy egyiket sem kontárkodva.” Ő: Szendrey Júlia. A fiúk gyönyörű ötletében és előszavában ott a teljes asszonysors.