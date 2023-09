Egyik ismerősöm tett közzé egy felhívást a könyvek nemzetközi hete alkalmából az egyik közösségi oldalon ezzel a szöveggel: Nyisd ki az első könyvet, amely a kezed ügyébe kerül, lapozz az ötvenkettedik oldalra, és írd le az oldal ötödik mondatát! A poszt írója maga is megtette, ezt olvasta a megadott helyen: Sok ember álmában beszélni szokott, ő viszont dudorászni. Nálam párbeszéd jött ki: – Egy pohár. – Milyet? – Jót. – Erőset? – Mirget. Tartom, sőt emelem a tétet. Ahogy Móricz Zsigmond is emelte legkedvesebb regényében, a Pillangóban. Az öreg és a fiatal küzdelmének metszéspontjában, száz évvel ezelőtt, a Sesta-kertben, Debrecenben, ahol megírta a történetet, és lám, nekem is üzent 2023-ban.