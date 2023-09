- Három kislány maradt félárván, azt gondoltam, őket kellene segíteni. Beszéltem az édesanyjukkal, aki nem zárkózott el az ötlettől, így jött létre ez a rendezvény – hallottuk Horváth Gábortól. Koncertekkel, vetélkedőkkel, kötélhúzással és tombolasorsolással is készültek, a látogatóközpontban pedig rajzolhattak, kvízt is tölthettek a gyerekek. A képviselő nem titkolt célja pótolni a kámoni búcsú eseményét a városrészben.

Hatszázezer forint gyűlt össze

Jól fogytak a támogatói jegyek is: 500 forintért bármelyik ételt megkóstolhatták a piknikezők, sokan azonban ennél jóval bőkezűbben járultak hozzá a jótékonysági célhoz: végül 600 ezer forint gyűlt össze.

Az eseményen dr. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője is részt vett, és ottjártunkkor találkoztunk dr. Balázsy Péter megyei jegyzővel is.