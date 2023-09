Elkezdődött az iskola, és ahogy az várható volt, a reggeli forgalom is nagyobb lett a nyárinál. Elkészült két új körforgalom a megyeszékhelyen, ettől gyorsabb és biztonságosabb közlekedést reméltek a tervezők. A szombathelyi Gagarin utca és Jókai út kereszteződésében viszont nem hogy jobb, hanem sokkal rosszabb lett emiatt a helyzet, ráadásul a Parkerdő Lakópark felől érkezők problémáját sem oldotta meg az új körforgalom, ugyanúgy torlódás alakul ki a Kárpáti Kelemen utca felől, de most már nem csak innét, hanem a Bartók Béla körúton és a Jókai út felől is reggelente végeláthatatlan kocsisorok vannak.

Tekintsünk el attól, hogy a logika azt diktálta volna, hogy a körforgalom eleve ne ebben a kereszteződésben épüljön meg, hanem eggyel arrébb, a Kárpáti Kelemen utca és a Bartók Béla körút találkozásánál, hiszen ott van minden reggel torlódás a Parkerdő Lakóparkból és az oladi platóról érkezők miatt. Itt, ahol pedig megépült a körforgalom, minimális forgalom van a Gagarin utca és a Jégpince utca irányából is a Kárpáti Kelemenen étkezőhöz képest, erről már az építés előtt is beszámoltunk többször.

Szerda reggeli helyzet a körforgalom másik oldalán

Fotó: Horváth Balázs

Ezen felül a megépült körforgalom nagyon lelassította a közlekedést és az áteresztőképesség is csökkent, ráadásul egy teljesen logikátlan és érthetetlen megoldással az utakat keresztező bicikliutakon érkezőknek lett elsőbbsége az autósokkal szemben, ami miatt nem csak lassabb, de balesetveszélyes is lett a helyzet, hiszen például a körforgalomból kihajtó autósok nem igazán számítanak arra, hogy miközben épp gyorsítanak kihajtáskor, 15-20 méter múlva a hirtelen eléjük kerülő biciklisek, rolleresek miatt kell újra megállni.

Tehát így ahelyett, hogy biztonságosabban gyorsult volna az új forgalmi helyzettel a közlekedés, inkább lassult és veszélyes is lett: egy érkező autósnak először a gyalogosoknak kell elsőbbséget adni, majd a bicikliseknek mindkét irányból, ezután a körforgalomban érkezőknek, majd ismét a mindkét irányból érkező bicikliseknek és végül ismét a gyalogosoknak. Természetesen nem a biciklisek ellen beszélünk, de balesetveszély szempontjából biztosan az az észszerűbb, ha a biciklisek adnak elsőbbséget, ráadásul így gyorsabban is átérnek az autósok ezen a szakaszon, kisebb torlódás alakul ki. A bicikliseknek ráadásul több elágazás is van a bicikliúton, így hirtelen változtatnak irányt közvetlenül az autóút mellett, az autósok pedig még nehezebben tudnak a biciklis mozgásából arra következtetni, hogy merre fog a kétkerekű haladni. Helyszíni tapasztalataink is azt mutatják, hogy a biciklisek és az autósok is meglepődnek ezen a forgalmi helyzeten.

A körforgalom - ha már itt épült meg, és nem a logikusabb Kárpáti Kelemen utcánál -, szintén megtervezhető lett volna akár kétsávosan úgy, hogy a Bartók Béla körúton, illetve a Jókai utcában egyenesen haladók élvezzenek elsőbbséget és gyakorlatilag minimális lassítással át tudjanak hajtani - hiszen erre haladnak a legtöbben és a megépítéshez is lett volna elég hely. Több ilyen körforgalomra láthatunk példát Győrben, Zalaegerszegen vagy Oberwartban is.

A Kárpáti Kelemen utca felől eddig amiatt alakult ki torlódás, hogy a sor elején balra kanyarodni szándékozók nehezen tudtak kikanyarodni, emiatt kocsisor alakult ki mögöttük. Most, hogy a balra kanyarodást innét megtiltották, amiatt van torlódás, hogy a körforgalomnál is torlódás van, így már jobbra is csak nehezen lehet haladni. Ezt egy gyorsítósáv kialakításával lehetett volna mérsékelni, hogy az innét érkezők könnyebben be tudjanak csatlakozni a Bartók Béla körút forgalmába.

Unger József közlekedési szakértő kérdésünkre elmondta, hogy valóban aggályos az új körforgalom kialakítása, és mindenképp szerencsésebb lett volna például a bicikliseknek elsőbbségadási kötelezettséget előírni, hiszen egyrészt ez szinte minden körforgalomnál így van, illetve a körforgalom építésének a célja is a nagyobb autós áteresztőképesség lett volna, nem mellesleg pedig biztonságosabb is úgy.

A fentiek közül több egyszerűen megváltoztatható, például a balesetveszélyes elsőbbségadás táblák “elfordítása”, hogy a kerékpárosok adjanak elsőbbséget az autósoknak, illetve a Kárpáti Kelemen utca felőli gyorsítósáv felfestése is megoldható.