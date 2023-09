Bözsi néni 1933. szeptember 21-én született, egész életében Nemesrempehollóson élt. Három gyereke, három unokája és négy dédunokája született, az ötödik dédunokája éppen most van útban. A szépkorú asszony a férjét nagyon régen, már 28 évvel ezelőtt elvesztette, azóta egyedül él. Most már elkel neki a segítség a ház körül, gyakran benéz hozzá a falugondnok, de családtagjai is napi látogatók nála.

Fotó: Unger Tamás

Unokája, Szilvi minden nap elmegy hozzá munka után, előkészíti a gyógyszereit, de ha kell a takarításban vagy az udvaron is segít. Öt-hat éve Bözsi néni még maga felügyelte a disznóvágásokat, mostanra azonban már több pihenésre van szüksége. Könnyen elfárad, de ez nem zárja ki, hogy néha még nekiálljon egy kicsit kapálni.

A család meglepetés összejövetellel készült a kerek születésnapra, összegyűlt a rokonság, több, mint húsz fő ülte körül az ünnepi asztalt. Bözsi nénit egy 90-es számtortával lepték meg, emellett egy gyönyörű és óriási, kilencven virágszálból álló csokorral is köszöntötték.

Az önkormányzat nevében Paksiné Kecze Tünde, Nemesrempehollós polgármestere és Kapui Lajosné alpolgármester látogatta meg a falu szépkorú lakóját, akinek a jókívánságok mellett természetesen járt egy szép csokor, és a köszöntő oklevél, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök írt alá.