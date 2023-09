Betöltötte kilencvenedik életévét Mester Sándorné, Irén néni szeptember 4-én. Ebből az alkalomból köszöntötte őt Kovács György, Torony polgármestere - erről a település honlapján adtak hírt.

A faluvezető a jókívánságai és egy gyönyörű virágcsokor mellett Orbán Viktor miniszterelnök által adományozott emléklapot adta át az ünnepeltnek. "Irén nénit most is körülvették gyermekei, akik féltőn óvják és vigyázzák őt a mindennapokban" - számoltak be Torony község honlapján.