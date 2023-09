– Az idei szezonban a vendéglátósok, köztük én is arra számítottam, hogy okoz majd némi problémát az állami támogatások változása. Azt gondoltuk, kisebb lesz a házasodni vágyók kedve, de aztán nem így alakult, továbbra is szívesen kötnek házasságot a fiatalok. Ennek megfelelően nagyon jó szezont fogunk zárni az év végén – tudtuk meg Desits-Horváth Nikoletta esküvőszervezőtől, az Ó-Ebergényi kastély üzemeltetőjétől. Hozzátette, a várakozásoknak megfelelően jól alakuló szezon a korábbi évekkel ellentétben nem ér véget az ősz beköszöntével, sokkal inkább kitolódni látszik, idén év végéig bezárólag szervezett maga is esküvőket.

– Nagy álmom volt egy újabb téli esküvő, hiszen annak idején, amikor megnyitottuk a kastélyt, akkor egy téli esküvővel kezdtünk. Sajnos azóta nem volt ilyenre példa nálunk, ebben az évben is lesz téli lagzink. Ezt azért is várjuk különösen, mert a nyarat, az őszt, a tavaszt már ismerjük abból a szempontból, hogy milyen nálunk egy esküvő, de a tél még nekünk is egy meglepetés lesz – vázolta fel várakozásait a decemberi lakodalommal kapcsolatban. A tavalyi esküvőszezon kapcsán felmerült, hogy az áremelkedések valamilyen szinten rátették a bélyegüket az esküvőkre. Ez bár minimálisan, de erre az évre is megmaradt: Nikolett tapasztalatai szerint a párok 80-90 fős esküvőket tartanak, az ételek és italok, valamint a ruhák szempontjából nem jellemzi őket a spórolás, leginkább a dekorációnál igyekeznek némi pénzt megfogni. A házasulandók törekszenek a hagyományok tiszteletére, azokban az esetekben is, amikor a pár egyik tagja külföldről származik.

Képünkön: Mészáros-Mesics Dominika és Mészáros Márk

Forrás: Lovagi Milán

Az elmúlt évben Niki több vegyes nemzetiségű esküvőt is szervezett: volt amerikai, nigériai, spanyol és erdélyi lagzijuk, ezeknél a más nemzetek tradícióit, szokásait is megpróbálják megjeleníteni, sok esetben tartanak kétnyelvű ceremóniát. A nigériai esküvőn az ételeket a muszlim és a nigériai szokások és ízvilág alapján igyekeztek elkészíteni. A spanyol esküvőn Spanyolországból érkezett sonkák, sajtok és spanyol jellegzetes ételeket szolgáltak fel, a lagzin flamencót táncoltak. Végezetül az esküvőszervező a jövőbe tekintve megosztotta: a következő évben sem látszik, hogy alábbhagyna a házasulási kedv, hiszen alig van már szabad időpontjuk, a 2024- es esküvői foglalásokat már múlt október óta írják. Megkérdeztünk egy nemrégiben összeházasodott párt is arról, hogy ők milyen szempontok szerint vágtak bele az esküvőjük megszervezésébe. Mészáros-Mesics Dominika és Mészáros Márk 9 évnyi együttjárás után július elsején kötötték össze az életüket. Dominikától megtudtuk, fontos volt számukra, hogy polgári, illetve templomi esküvőjük is legyen. Előbbit a lány szülőfalujában, Söptén, utóbbit pedig Szombathelyen, a szőlősi Jézus szíve templomban tartották meg. A lakodalmat egy szombathelyi rendezvényhelyszínen ülték meg, 95-en voltak a szolgáltatókkal együtt.

Abszolút hagyományos esküvő volt az övék, a költségeket tekintve pedig próbálták a realitások talaján maradni. Saját maguk szerveztek meg mindent. Az esküvő helyszíne minimális felár ellenében biztosította a díszítést, ami pedig még hiányzott, azt az internetről rendelték meg. A vázájukat Dominika édesapja, a polgári esküvőn használt boldogságkaput az édesanyja készítette el, a lakodalomban kihelyezett virágfalat pedig a Haladás Sportkomplexumban megtartott esküvőkiállításon nyerték.

Mivel Dominika korábban versenyszerűen táncolt, így tánctanárra sem kellett költeniük. Emellett a menüsort, az ültetőkártyákat, az asztaltáblákat egy szerkesztőprogram segítségével ugyancsak a menyasszony készítette el.

- Egy esküvő büdzséje esetén a csillagos ég lehet a határ, de mi próbáltunk racionális döntéseket hozni a szervezés során - fogalmazott Dominika