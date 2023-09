- Falusi gyerek voltam, így közel éltem a természethez, ezért már akkor elhatároztam, hogy a természettel kívánok foglalkozni. Sok könyv került a kezembe akkoriban, amelyek főleg Afrikáról szóltak, elhatároztam, hogy felnőtt koromban eme földrésszel szeretnék foglalkozni. Érdekesség az életemben, hogy a nászutamon értem el, hogy elutazhattam oda: a Zöld-foki-szigetekre - mesélte dr. Mesterházy Attila. - Ezt követően minden évben elmentem Afrikába, ekkor már botanikus voltam. Korábban madarakkal foglalkoztam, később kerültem közelebb a növényekhez: vízinövényekkel és a sásfélékkel kezdtem el foglalkozni. A rendszertan érdekel, célul tűztem ki, hogy egy térségnek, konkrétan Nyugat-Afrikának az ilyen irányú flóráját feltérképezem. Azt tíz évig csináltam, arról született egy könyv is, Belgiumban jelent meg. Ezután átnyergeltem Közép-Afrika térségére, és jelenleg is ott dolgozom. Ott kint összegyűjtöm, lepréselem, szárítom, hazahozom - és itthon meghatározom az anyagot. Írok le fajokat is, rendszerezem, írok belőle cikkeket is külföldi folyóiratokba. Már az idén szervezem a jövő évi utamat Zambiába - úgy gondolom, hogy ez a kutatás kitart az egész életemben. Minden évben betervezek egy három hetes utazást, hiszen hatalmas területről van szó, anyaggyűjtésben felbecsülhetetlen. Sajnos Magyarországon nem nagyon finanszírozzák az ilyen típusú kutatásokat. Belgiumi, illetve a londoni királyi botanikus kerttel van kiváló kapcsolatom.

Fehér László és dr. Mesterházy Attila a gyerekeivel Fotó: Giczi Sándor

Dr. Mesterházy Attila dolgozott Kőszegen, a Chernel-kertben az Őrségi Nemzeti Parknál, egy amerikai érdekeltségű olajvállalatnál természetvédelmi szakértőként, illetve a Hortobágyi Nemzeti Parknál is: Magyarország természeti állapotát mérték fel, bizonyos élőhelyeknek a veszélyezettségét. Jelenleg - ahogy fogalmazott - önmaga ura. Hódolhat szenvedélyének, a család, a futás tölti ki napjait. Mint mondta: számára fontos, hogy legyen nyoma annak, amit csinál - például könyv formájában, a világ és a tudomány hasznára.