Az idén harminc éves jubileumát ünneplő Mozduljunkám Egyesület a helyi önkéntes tűzoltó egyesülettel közös kiránduláson vett részt. A két civil szervezet között hagyományosan jó a kapcsolat, kölcsönösen segítik egymás rendezvényeit, programjait. Most a kikapcsolódásé volt a főszerep: az egyesületek az Esztergom-Pilisszentlélek-Visegrád útvonalat járták be a közös buszkirándulás során, amely ezúttal is nagyon jó hangulatúra sikeredett.