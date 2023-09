A Verbita Rendház felújításának első ütemében – egyebek mellett – sor került a tetőzet felújítására, a padlástér szigetelésére, a külső homlokzat javítására. A belső munkálatok során felújították az alagsori és földszinti vizesblokkokat, ahol akadálymentes wc-ket is kialakítottak, emellett a manzard szintjén felújították és korszerűsítették a szobákat, vizesblokkokat, valamint kiépítették az új felszálló vezetékeket.

A Verbita Rendház madártávlatból

Forrás: VN

A Kálvária templomban az 1940-es évek végén keletkezett tűz után végeztek utoljára helyreállítási, felújítási munkálatokat. Az épület külsejét az 1970-es években tették rendbe. Várhatóan szeptember közepéig befejeződik a teljes épületbelső, a teljes homlokzat és udvar, a támfal, a támfal feletti és közvetlenül előtte lévő terület felújítása. Az épület berendezései és szobrai restaurátorok munkája nyomán újulnak meg. A nemrég előkerült remetelak falfestés restaurálása folyamatban van.

A temetői Szent Vér-kápolna külső és belső felújítása, a vízelvezetési munkákkal együtt várhatóan szeptember közepéig befejeződik. Erre az időre egyes berendezések és szobrok restaurálása is véget ér. Ott is súlyos statikai károkat korrigáltak: a templom boltozata süllyedt meg a déli fal elmozdulása miatt.

A Szegényház külső-belső felújítása, új funkciójának megfelelő átalakítása befejeződött. Azt a kőszegi kutatásokból tudják, hogy az itt állt eredeti épületet évszázadokkal korábban elbontották, és annak helyére húzták fel a jelenlegit. Amit biztosan tudni, hogy a barokk korban már állt. Ispotályként (kórház) funkcionált, a kapubehajtó egyik oldalán a férfiakat, a másik felén a nőket látták el. A kápolnarészt később alakították ki, és akkor falazták elé a most az út szélén álló harangtornyot. Az épület mellett az udvar parkosítása is megtörtént. A Karitász a megyében több helyen működtet már megváltozott munkaképességűek számára nappali foglalkoztatókat, ilyen lesz az egykori kőszegi szegényházból is.

A Szegényház külső-belső felújítása befejeződött

Forrás: VN

A Jézus Szíve-templom hosszhajójának vízmentes állványozása elkezdődik a következő időszakban, közben zajlik a torony visszaemelése függőleges helyzetbe. A Jézus Szíve-templom évtizedek óta beázott. Emiatt nagyon súlyosan károsodott a tetőszerkezet, a torony megdőlt, a műkőből készült falburkolati elemek tönkrementek és veszélyessé váltak.

A Szent Jakab és Szent Imre templomokban régészeti feltárásokat is folytattak a szakemberek, amelyek segítségével Kőszeg múltjának eddig kevéssé ismert részleteiről is információkat szerezhettek. Jelenleg már a belső helyreállítási munkák folynak, köztük a fa oltárok és szobrok restaurálási munkálatai. A felújítás részét képezi az épületek külső megújítása is.