- Nem tartozunk a szombathelyi önkormányzatnak, és nem tartozás miatt kapcsolták ki a villanyt az üzemben, hanem azért, mert lejárt az áramszolgáltatóval kötött szerződésünk – nyilatkozta lapunknak Radics Tibor, a SVR Design Kft. általános igazgatója. A cégvezetőt azután kerestük meg telefonon, hogy Czeglédy Csaba képviselő arról posztolt szerdán: a szombathelyi társaság bérleti díj-tartozása a szombathelyi önkormányzat felé már 34 millió forintra rúg. A dolgozókat pedig áramhibára hivatkozva hazaküldték. Radics Tibor azt elismerte, a vezetőség hibája volt, hogy pár napot késtek a szerződéshosszabbításnál, emiatt maradtak áramszolgáltatás nélkül.

- Most azon dolgozunk, hogy rendeződjön a helyzet – hangsúlyozta Radics Tibor, aki bízik abban, hogy a jövő héten újra munkába állhat a mintegy 170 dolgozójuk. Szólt arról is: rengeteg megrendelésük van, a kötelezettségeiket pedig teljesíteniük kell, ezért is bíznak abban, hogy leállásuk rövid ideig tart.

A szombathelyi önkormányzatot is megkerestük Czeglédy Csaba posztja alapján. Kéner Balázs kommunikációs vezetőtől megtudtuk, hogy a Puskás Tivadar utca 5. szám alatt ruhaipari tevékenységet – különböző cégneveken - végző gazdasági társaságokkal szemben az önkormányzatnak összesen 109 millió 342 ezer 682 forintnyi követelése áll fenn. Azok között a Styl Trade 2020. Kft-nek mintegy 9,3 millió forintos lejárt lakás bérletidíj-tartozását tartják nyilván, a többi követelés a felszámolás alatt álló Styl Fashion Ruhaipari Kft.-hez kapcsolódik.

A kommunikációs vezető kitért arra is, hogy a Styl Trade 2020. Kft. képviselője ez év május 12-én értesítette a szombathelyi önkormányzatot arról, hogy a társaság neve SVR Design Ruhaipari Kft.-re változott, változatlan székhellyel és adószámmal. A névváltozás tényét pedig a múlt hónapban levélben ismét megerősítette a cégképviselő.

„Továbbá tájékoztatásul közlöm, hogy önkormányzatunknak 2018 óta nincs tulajdoni részesedése a cégben, így nincs semmi befolyásunk a gazdasági társaság vezetéséhez vagy üzemeltetéséhez” – zárta válaszlevelét Kéner Balázs.