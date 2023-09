A város képviselő-testülete a nyári szünet utáni első ülésén egyebek mellett tárgyalt az első félév gazdálkodásáról, valamint a civil szervezetek és városrészek támogatásáról. Az ülésen lemondott alpolgármesteri tisztségéről Koszár András. A testület elfogadta a Szentgotthárd önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának első félévi teljesítéséről szóló beszámolót, mint elhangzott: a gazdálkodás a megfelelő mederben folyik, a tervezett bevételek jelentős része beérkezett a vizsgált időszakban. A nem képviselő-testületi tagok közül megválasztott, társadalmi megbízatású alpolgármester, Koszár András lemondott az alpolgármesteri tisztségéről az ülésen, amit a képviselő-testület tudomásul vett, egyúttal hatályon kívül helyezte a szervezeti és működési szabályzatában a második alpolgármesterre vonatkozó rendelkezéseket. Idén utoljára nyújthattak be kérelmet az érintettek a civil szervezeteket és városrészeket támogató alaphoz. A testület minden kérelmet támogatott, így a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület adventi szeretetprogramját, a Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány Őszi hangversenybérletét, a Közösen Szentgotthárdért Egyesület karácsonyi programját, a Szentgotthárdi Civil Fórum Senior örömtánc-találkozóját, az Énekegyesület Szentgotthárd karácsonyi hangversenyét és az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány egészségnapját is. Rábatótfalu, Rábafüzes, Farkasfa, Jakabháza, Zsida és Rábakethely városrészek is részesültek az önkormányzat támogatásából.