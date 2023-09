A vasi megyeszékhely ad otthont a XII. Országos Szakmai Közlekedésrendészeti Versenynek hétfőtől. A rendezvényen az ország közlekedésrendészeti állománya mérheti össze magát különböző feladatokban. Első napon elméleti feladatokat kell teljesíteniük a résztvevőknek, a második napon gyakorlati verseny veszi kezdetét, amely a Rohonci út bizonyos részének lezárását is érinti – tájékoztatott a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. Kedden 16 órától 21 óráig, szerdán 6 órától 12 óráig a négysávos út Bartók Béla körút és Magyar László utca közötti szakaszát zárják le. Ez a közösségi közlekedést is érinti: a Blaguss Agora Hungary Kft. tájékoztatása szerint kedden 17 órától szerda 12 óráig az 5-ös, 9-es, 30Y, 4H, 5H és 10H járatok terelt útvonalon közlekednek, ami miatt várhatóan növekszik a menetidejük is.