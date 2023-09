A Vas megyei hirdetések között találtunk egy szerkezetkész luxusházat, amit ugyan be kell még fejezni, de pont ezért még a magunk ízlésére tudjuk szabni. Lehet játszani a burkolatokkal, a szaniterekkel, nagyjából még mindennel, ami nem áll. Neves építésziroda tervezte, és igény esetén be is fejezik az eredeti tervek szerint, de hozhatjuk a saját csapatunk is, ha bennük jobban bízunk. A telek akkora, hogy akár osztható is.

“Gencsapáti központjától 500 m-re, csendes utcában modern szerkezetkész családi ház eladó. Igény esetén befejezve is.

A szerkezetkész ingatlan leírása:

- külső falazat 35 cm Thermo-Block 35 építési rendszer elemeiből készült

- nyílászárók minőségi fából készült , 3 rétegű hőszigetelt üvegezéssel,nyíló, bukó-nyíló, toló és fix kivitelben

- bejáratnál egyedi fa szerkezetű, 3 rétegű hőszigetelt üvegezéssel függönyfal készült, fixen üvegezett nyílásokkal és bejárati ajtóval.

A nívós építész iroda által tervezett épületbe belépve a tágas előtérbe érünk. Innen nyílik a vendég wc, egy szoba és a dupla garázs.

Az előtérből jobbra a nagy üvegfelülettel rendelkező nappaliba érünk. Innen közlekedőn keresztül jutunk el a gardrób helyiségbe és egy szobába, amiből fürdőszoba nyílik. A nappali mellett találjuk a tágas amerikai konyhát és étkezőt, ahonnan kimehetünk a belső udvarra és az impozáns 63 m2-es teraszra is.

A konyhából kamra és háztartási helyiség nyílik.

A háztartási helyiségből a gépészeti helyiségbe jutunk, mely az udvar felől is megközelíthető. A háztartási helyiség külső, udvari falánál egy nyári konyha van kialakítva.