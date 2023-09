Már júliusban megkezdődött és várhatóan december végéig befejeződik a szociális tűzifa kiszállítása. Idén 105 vasi önkormányzat összesen 3540 köbméter szociális tűzifa megvásárlására nyert támogatást, ez a mennyiség közel azonos az előző évivel - tájékoztatta lapunkat Bakó Csaba, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgató-helyettes, erdőgazdálkodási igazgatója. Hozzátette: mostanáig 95 önkormányzattal kötöttek adás-vételi szerződést, de várhatóan a többiek nagy része is a társaságtól szerzi be a szociális tűzifát, amelyet egyébként már a tavasz folyamán előzetesen betároltak, így a frissen kitermeltnél alacsonyabb nedvességtartalmú, szárazabb fát kaphatnak a rászorulók.

Megtudtuk azt is: a lakossági tűzifa a Szombathelyi Erdészeti Zrt. pénztáraiban, valamint online felületén keresztül befizethető, előzetes regisztráció nem szükséges. Az állami erdészeti társaság a megrendeléseket a tavalyi évben tapasztalható roham idején is folyamatosan teljesítette, minden igénylő tűzifához jutott. Ehhez az idei évben is megfelelő kapacitásokkal rendelkeznek.

Az őszi időszakban hagyományosan nagyobb a kereslet, mint a nyári hónapokban. Ez, illetve a csapadékos időjárás természetesen megnövelheti a kiszállítási időt, ezért javasolt a tűzifa mihamarabbi beszerzése. Jelenleg a tavalyi évi rohamhoz hasonlót még nem tapasztalunk, de a kereslet az ősz beköszöntével már érezhetően élénkült, amely a későbbiekben az árakat is befolyásolhatja - tette hozzá Bakó Csaba, aki emlékeztetett: tűzifa vásárlás során fokozott figyelemmel kell eljárni, mert sok csaló hirdeti magát különböző online felületeken. Fontos, hogy minden esetben megbízható, NÉBIH által ellenőrzött faanyag kereskedőtől szerezzük be a tűzifát. Lényeges tudni: Ha egy szabálykövető kereskedő hirdetést ad fel, abban a hatósági (EUTR technikai) azonosítószámot is feltünteti. Amikor az eladó kiszállítja a tűzifát, minden esetben át kell adnia a vásárló részére egy FA-AA betűkóddal és hétjegyű egyedi sorszámmal ellátott (pl. FA-AA 3324532) szállítójegyet, amin az adott tűzifa-vásárlás és -kiszállítás összes lényeges adata szerepel. Ezek közül a legfontosabbak: honnan származik a fa, az eladó, a szállító és a vevő adatai, így neve, címe, a teherautó rendszáma, a tűzifa fafaja, mennyisége, a szállítás időpontja, melyet év, hónap, nap, óra és perc pontossággal kell feltüntetni. A jogkövető kereskedő a lerakodás előtt lehetőséget biztosít arra is, hogy a vevő meggyőződjön róla, valóban a megrendelt mennyiséget kapja-e meg.

A legjobb tűzifa keménylombos fafajú, de a lágy lombos és a fenyő alacsonyabb fűtőértékét az alacsonyabb ár kompenzálja. Természetesen teljesen száraz, fűtésre azonnal használható tűzifát vásárolni szinte lehetetlen. A frissen kivágott fa nedvességtartalma nagyjából 40-50 százalék. A tüzelésre legalkalmasabb a légszáraz fa, melynek nedvességtartalma 18 százalék. Ezt kizárólag feldolgozott (hasított/darabolt) állapotában éri el, 1-1,5 éves, fedett, jó szellőzésű helyen történő tárolást követően, ezért fontos a tüzelőt felhasználás előtt legalább egy évvel beszerezni és száradni hagyni - emlékeztetett a Szombathelyi Erdészeti Zrt, vezérigazgató-helyettese.

Bakó Csaba elmondta továbbá: tűzifát lehet térfogatra és súlyra is vásárolni. Előbbi mennyisége otthon is ellenőrizhető, míg a súlyra történő értékesítés esetén a kereskedő becsületességére van bízva a vevő.

Fontos tudni, hogy száradás során a fa nagyjából 10 %-ot veszít térfogatából, súlya viszont akár 30-40-kal is csökkenhet.