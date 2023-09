Tíz éve működik és bizonyított a műszaki alapismeretek fakultáció a kőszegi gimnáziumban: itt olyan alapismerteket kaphatnak az érdeklődő, műszaki pályára készül diákok, amelyek birtokában a felsőoktatásban könnyebben megállják a helyüket. Keszei Balázs, a Jurisich Miklós Gimnázium igazgatója elmondta: most ezt a Balogh Csaba fizika-kémia szakos tanár által koordinált mentorprogramot szeretnék megújítani és magasabb szintre emelni. Keresik a közös pontokat az egyetemmel. A tervek szerint ellátogathatnak majd az egyetemi laborokba a szakkörösök, illetve a tanszék hallgatói, oktatói is mennek majd a gimnazistákhoz - a duális gépészmérnök képzés népszerűsítése céljából.

Forrás: Cseh Gábor

- Szükség van az utánpótlásra, a régióban továbbra is hiány van gépészmérnökökből - tudtuk meg Prof. Dr. Kollár Lászlótól, a Savaria Műszaki Intézet igazgatójától, aki szólt arról is: korábban is igyekztek megszólítani a gimnáziumokat, ezt a kapcsolatot most sikerült formálissá tenni. Prof. Dr. Sidor Jurij igazgató- és dékánhelyettes megerősítette, számítanak a gimnazistákra. Úgy tapasztalják: a gimnáziumból érkező hallgatók erős hallgatók - matematikából, fizikából. Akik onnan jöttek, mindig jól teljesítenek. Biztos így lesz ez a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium tanulóival, szakköröseivel is.