Lapunkhoz eljuttatott közleményben tájékoztatott Nemesbőd község önkormányzata, hogy mintegy 250 millió forint támogatásból újulhat meg a településen a Kossuth Lajos utca. A fejlesztés során az önkormányzati tulajdonú és kezelésű, a település közszolgáltatásainak megközelítését biztosító helyi közút felújítására kerül sor. Az intézmények elérhetőségének javítására új parkolók kerülnek kialakításra. A fejlesztés A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 250 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósul meg

A település közszolgáltatásainak elérését biztosító Kossuth Lajos utca burkolatán az utóbbi években kötőanyagának elöregedéséből burkolatsüllyedések keletkeztek, az útpálya több szakaszon megsüllyedt, sok helyen erősen kátyúsodott. A parkolóhelyek hiánya is nehezíti a biztonságos közlekedést. A fejlesztés során szélesítésre kerül az útburkolat 840 méter hosszban, melynek teljes felülete új aszfaltot kap. Az utcában 25 darab új, térkövezett parkoló is kialakításra kerül részben a vízelvezető árkok lefedésének segítségével. A projekt segítségével könnyebben megközelíthetővé válik a közös önkormányzati hivatal, az óvoda, a könyvtár, az orvosi rendelő, a védőnői szolgálat, továbbá a közösségi színtér is, továbbá az új útburkolat biztonságosabb közlekedést is lehetővé tesz a település lakói számára - olvasható a közleményben.