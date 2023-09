Csik Józsefné, a jánosházi Batthyány-iskola igazgatója érdeklődésünkre elmondta: a villamoshálózat megújítására a Sárvári Tankerületi Központ adott be sikeres pályázatot. A pályázaton elnyert, közel 140 millió forintból jutott Jánosházára is. Így az iskola teljes elektronikai hálózata megújulhatott – a tornacsarnok kivételével, az egy következő beruházásban fog elkészülni –, az épület egészében kicserélték a kábelezést. Mindemellett új villanykapcsolókat és aljzatokat telepítettek, lecserélték a világítótesteket, a számítástechnika-teremben a huzalozásokat és az intézmény csengőrendszerét is. A mellékhelyiségekben energiatakarékossági szempontból mozgásérzékelő lápákat telepítettek, a folyosók mennyezete pedig gipszkartonozást kapott. Így a munkálatok végeredményeképpen nem csupán belülről, de kívülről is modern hatást kell az új villamosrendszer.