A nádasdi katolikus templom kertje és a plébánia udvara telis-tele van egykor útszéleken állt szobrokkal, keresztekkel, domborművekkel és faragványokkal, utóbbiak kőfaragó mesterek hagyatékából kerültek ide, míg a szobrok többségét árokpartokról, mezőkről szedték össze, általában összetörve, megcsonkítva, darabokban. Minden szobornak külön története van, de egy közös bennük: értékes mind. Szent Anna szobrát például Katafa térségében találták, a Szent Jánost ábrázoló alkotás pedig a Hegyhátsál felé vezető út szélén feküdt.

Takács László atya őrzi a múlt értékeit, de újakat is létrehozott. Kezdeményezésére 1991-től több emlékmű készült Nádasdra és a környező településekre. Marosits József szobrász- és grafikusművész, valamint Marosfalvi Antal festő, restaurátor is számos alkotással van jelen ebben a nagyszabású gyűjteményben. Ez nem véletlen: mindkét művésszel remek kapcsolatot ápolt az atya, aki világ életében azt vallotta: egy alkotást - ha töredékes is - meg kell becsülni, mert egykor élt emberek tudása, művészete, anyagi áldozata van benne.

- Máig jól emlékszem egy találkozásra Géfin Gyula rektor úrral, akit idős korában a szombathelyi papi otthonban látogattam meg. Tudvalevő, hogy egyike volt azoknak, akik feltárták a Romkertet és publikáltak is róla. Ennek kapcsán azt mondta nekem: amikor a Romkert köveit érintem, akkor annak a mesternek vagy annak a rabszolgának a kezét érintem, aki ezeket a köveket ide hozta, megmunkálta. Bár azok a kezek már rég elporladtak, de a nyoma itt van köztünk - emlékezett az atya, aki immár negyven éve Nádasd és a közeli települések - Halogy, Daraboshegy, Katafa, Hegyhátsál és Hegyháthodász - plébánosa.

Forrás: Szendi Péter

Takács László 1945 Húsvétja után nem sokkal - április 9-én - született Gasztonyban. Azokban a napokban vonultak be Magyarországra az orosz katonák.

-Kisgyermekkorom Szentgotthárdhoz is kötődik, sokszor jártam az ottani templomban. Talán hároméves lehettem, amikor édesanyámmal misére mentem, aki - amikor gyónni ment -, azt mondta: ne mozdulj, maradj a szomszéd néni mellett, míg visszaérek. Azt hiszem, ez a legkorábbi és egyik legkedvesebb emlékem édesanyámról. Édesapám lakatosmester volt, műhelyt vitt Szentgotthárdon. Mondanom sem kell, kíváncsi gyerekként gyakran sertepertéltem körülötte, amikor dolgozott. Délben, amikor megszólalt a harang, mindig letette a szerszámokat. Egy alkalommal olajos kezei közé zárta az én kis kezeimet, majd megmutatta hogyan kell keresztet vetni - idézte a múltat az atya, majd így folytatta: - A szüleimnek csodálatos házastársi kapcsolatuk volt. Öten vagyunk testvérek, mind fiúk, én vagyok a legidősebb.

Az utánam következő testvérem, Gyula is pap, Magyarlakon szolgál. Valószínűleg a családban kapott vallásos nevelés is hozzájárult ahhoz, hogy ketten papok lettünk. De meg kell említeni a gasztonyi egyházi közösség tagjait is, tőlük szintén jó példát láthattunk. Kovács Rajnér ferences atya volt akkoriban a lelkész, neki ministráltam minden reggel hét órakor, utána mentem iskolába. Később örömmel jártam Szalay Géza szalézi pap és gasztonyi plébános ministráns csoportjába is, ő segített be 1959-ben a győri bencés gimnáziumba, ami óriási érték volt és nagyon sokat jelentett nekem. Akkorra már kiforrott bennem, hogy a papi hivatást választom, így az érettségi után a központi szemináriumba, a Budapesti Hittudományi Akadémiára jelentkeztem, ahol remek professzoraim, tanáraim voltak - tette hozzá Takács László, aki először Egerváron lett káplán, majd Rábakethelyre helyezték, ahol Brenner János utóda lehetett.

-1957 nyarán - a halála előtt pár hónappal - személyesen találkozhattam és kezet foghattam Brenner Jánossal, aki egy ragyogó augusztusi napon berobogott hozzánk a gasztonyi plébániára. 1970-től "fonódott össze" a sorsunk olyanformán, hogy Rábakethelyre kerülve ugyanazokon az utakon jártam, ugyanazoknál az oltároknál mondtam misét, mint ő. János atya két évig volt káplán a kethelyi plébániához tartozó öt faluban, rajongással szerették, ennek még évtizedekkel később is szinte kézzel fogható nyoma volt a hívek körében. A lakosság mindent tudott Brenner János meggyilkolásáról, vértanúságáról, de nem beszélt róla nyíltan senki - emlékezett vissza László atya, akinek útja Rábakethelyről - dr. Fábián Árpád püspök személyes kérésére - Sárvárra vezetett, ahol hittanterem kialakításába kezdett. Volt némi alapképzettsége a fizikai munkát illetően, édesapja lakatosműhelyében ellesett ezt-azt gyermek-és fiatalkorában.

Nem sokkal később újabb állomás következett, mégpedig Szombathely. Radványi Mihály a Szent Cecília kórus karnagya kórházba került, majd meg is halt. Takács plébános vette át a helyét a kórus élén, mivel orgonálni is tudott, sőt a hittudományi akadémián vezényelni is tanult. Nyolc és fél évig vezette a Szent Cecília kórust, mellette káplánként és kórházlelkészként is tevékenykedett. Nem volt rest akkor sem, ha kétkezi munkáról volt szó, a székesegyházban is hittantermet alakított ki. Akkoriban - az 1970-es évek közepén - az oladi iskolát kivéve nem volt hittantanítás Szombathelyen, ezt kívánta orvosolni László atya, akinek 1983 nyara is változást hozott. Negyven éve augusztusban Nádasra költözött, miután az elhunyt plébános, Terestyén Gyula utódjának kérték fel. Hat község - Nádasd, Halogy, Daraboshegy, Katafa, Hegyhátsál és Hegyháthodász plébánosa - lett, kántorként Janzsó Marianna segíti a munkáját, gyakorlatilag a kezdetektől. Rengeteg feladatot kellett elvégezni az első években: Daraboshegyen például templomot építettek, mert korábban egy magánház raktárában tudtak csak misét tartani.

Forrás: Szendi Péter

A nádasdi mellett a halogyi templomot is többször kellett felújítani, utóbbi nagyon vizesedett, a napokban fejezték be a második komolyabb renoválását. Hegyhátsálban a hajdani állami iskolában kaptak helyet egy kápolna kialakítására, Katafán és Hegyháthodászban - közösségi összefogással, a protestánsokkal együtt - ökumenikus imatermük lett. A szőcei plébánia 1989-ben megürült, onnantól - 18 évre - László atyához került hetedikként ez a falu is. Az ottani hívekkel nagyon jó kapcsolatot ápol a mai napig, sajnálja, hogy már nem járhat oda. Egy évig Szarvaskendet is rá bízták további négy településsel. Minden vasárnap öt misét mondott, szombaton meg kettőt vagy hármat.

Húsz éve - 2003-ban - egy véletlen folytán fedezték fel a nádasdi tornyos rotundát, amelyhez hasonló Európában két helyen, Prágában és Tynecben található. Feltárásában, későbbi leírásában László atya komoly szerepet vállalt. Nevéhez köthető az Egyházmegyei Képtár is, amelynek páratlanul gazdag gyűjteményét Magyarszecsődön lehet megtekinteni.

-Azt a szeretetet, figyelmességet, gondosságot, amit negyven éve tapasztalok Nádasdon és a környező falvakban, nem lehet eléggé meghálálni. Az isteni gondviselés mindig megsegített az életem során, ez a négy évtizedes szolgálat is ennek köszönhető. Ritka, hogy egy katolikus pap ennyi időt tölthet egy helyen, kivételes dolognak tartom, hogy nekem ez megadatott.

László atyával a templomkertben is teszünk egy kört, Brenner Jánosról beszél, majd Bódi Mária Magdolnáról, a litéri munkásnőről, aki szintén vértanúhalált halt. Még huszonnégy éves sem volt, amikor szovjet katonák lőtték agyon. Folyamatban van a boldoggá avatása - osztja meg velem az atya. Elbúcsúzunk, én indulok hazafelé, az atya mosolyog, majd ő is elindul haza, az Isten háza felé.