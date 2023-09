A reggeli megnyitót Puskás Norbert ügyvezető elnök tartotta, majd Mészáros Károly, a Vassurányi Sporthorgász Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. Forrai Dániel, Vassurány polgármestere idén már nemcsak látogatóként, hanem indulóként is erősítette a mezőnyt. A tavalyi győztes párosnak – Gaál Dezsőnek és Nagy Ferencnek – Kerkafalváról sikerült a pálya szélére sorsolni és a tavalyihoz hasonlóan már a dudaszót követően fogták szépen a halakat. Idén a Vassurányi Horgász Egyesület is indított csapatot: a Reczetár Roland–Mészáros Roland páros a hazai pálya előnyét megragadva folyamatosan fogta a szebbnél szebb halakat a pálya másik szélén. A tó másik felén kevésbé volt mozgalmas az élet kapások frontján, de azért Porteleki Gábor–Gerencsér Imre párosnak (Elektromosok SHE) is sikerült néhány szép vassurányi pontyot szákba terelni. A barátságos verseny legnagyobb hala Gerencsér Imre horgára akadt, ami 9960 grammot nyomott az időközi mérlegeléskor.

A Vassurányi Horgász Egyesület vezetői és lelkes segítői délelőtt ízletes pogácsákkal és virslivel kedveskedtek az indulóknak és családtagjaiknak. Amíg a verseny tartott, elkészült Mészáros Károly egyesületi elnök kiváló pincepörköltje. A reggeli borongós idő kánikulai napsütésbe fordult félidőnél, és ki is tartott a verseny végéig. A jó hangulatú páros versenyen kimagasló eredménnyel, 43 960 gramm fogással a Vassurányi HE csapata (Reczetár Roland–Mészáros Roland) végzett az élen, 2. lett a Kerkafalva Kéthatár-tó HE együttese (Gaál Dezső–Nagy Ferenc) 18 340 grammal, mögöttük szoros versenyben az Elektromosok SHE (Gerencsér Imre–Porteleki Gábor) szerezte meg a bronzérmet 17 200 gramm fogással.

Az eredményhirdetés előtt Laki László, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége alelnöke köszönetét fejezete ki a Vassurányi HE-nek a szervezésért és a helyszín biztosításáért, majd Puskás Norbert ügyvezető elnökkel ajándékot adott át Mészáros Károly egyesületi elnöknek.