Tavaly forgatták Szentgotthárdon és környékén, majd idén tavasszal mutatták be a Brenner János rábakethelyi káplán életéről és meggyilkolásáról szóló TV-filmsorozatot Legyetek szeretettel címmel. A film rendezője és forgatókönyvírója Szilágyi Andor volt, főszereplője pedig Jámbor Nándor. A szerepek nagy részét a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház és a szombathelyi Weöres Sándor Színház színészei játszották. Már a nyolcrészes sorozat készítése során is többször felmerült, hogy a meglévő, leforgatott anyagból egy mozifilm-verzió is készülhetne, így az alkotás még több emberhez eljuthatna. Az egyház szorgalmazza ezt a kezdeményezést, hiszen a cél az, hogy az ifjúság és a mozikedvelők is széles körben megismerjék János atya történetét, aki az 1956-os forradalmat követő egyházüldözés áldozata lett, harminckét késszúrással gyilkolták meg 1957 decemberében. A 110-120 perces mozifilm elkészítéséhez hozzávetőlegesen 20 millió forintra lenne szükség. Szentgotthárd Város Önkormányzata a közelmúltban döntött arról, hogy – hasonlóan a Szombathelyi Egyházmegyéhez – 4 millió Ft támogatást biztosít a mozifilmhez.