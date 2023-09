A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint az év első hat hónapjában ezeken a településeken valósult meg az összes vidéki vendégéjszaka közel egyharmada, nyáron pedig ez az arány több mint a kétszeresére nőtt.

Az összes vidéki vendégéjszaka 59 százaléka fürdővárosokban realizálódott nyáron.

A nyári hónapokban a legkedveltebb hazai, fürdővel vagy fürdőzésre alkalmas vízparttal rendelkező településekhez még két balatoni város - Balatonlelle és Zamárdi - is csatlakozott. A nyári hónapokban a vendégkör meghatározó részét a hazai turisták adják, Zalakaros, Balatonfüred és Siófok esetében például a vendégek több mint 70 százaléka belföldi volt - közölte az MTÜ.

A közleményben kiemelték: az öt legnépszerűbb fürdőtelepülés közül a balatoniak azok, amelyek a fővároson és Pest vármegyén kívül az ország távolabbi vármegyéiből is vonzották a vendégeket a főszezonban. Siófokra például Borsod-Abaúj-Zemplénből, Balatonfüredre pedig Győr-Moson-Sopronból is érkeztek turisták, nemcsak a közeli vagy szomszédos vármegyékből.

A meghatározó nemzetközi vonzerővel a fürdővárosok közül többek között Hévíz és Hajdúszoboszló dicsekedhet, ebben a két városban a nyári hónapokban a külföldi vendégéjszakák részesedése megközelítette vagy elérte az 50 százalékot. Fürdőtelepülésekre elsősorban Németországból és Ausztriából, illetve a visegrádi országokból érkeztek a külföldi turisták, míg Balatonfüredet az osztrákok helyett a hollandok kerestél fel nagyobb számban - részletezték a közleményben.

Az NTAK adatokból az is látható, hogy egy-egy fürdőt mely országok turistái keresik leginkább. E szerint a románok kedvence Gyula, a lengyelek elsősorban Hajdúszoboszlót kedvelik, míg Sárvárt a csehek látogatják legnagyobb számban - olvasható a közleményben.

Ugyancsak változatos képet mutat az egyes fürdővárosok vendégeinek korösszetétele. A legidősebb, döntően szépkorú vendégkörrel Hévíz rendelkezik, a TOP fürdővárosok közül éppen itt pihent a nyáron a legidősebb vendég, egy 100 éves kínai férfi. Zalakaros és Hajdúszoboszló ezzel szemben igazi családos desztinációk, az előbbiben a vendégek 31 százaléka volt gyermek- vagy kiskorú, és arányuk utóbbiban is elérte a 27 százalékot. Siófokon a vendégek 27 százaléka tartozott a tipikus fesztiválozó korosztályba, a 19-34 évesek közé - írták.