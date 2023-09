A Kőszegi Várszínház nyári szezonja már véget ért – május elejétől három hónapon át több mint 50 program hozott maradandó élményt a közönségnek. Az idei saját bemutató koprodukcióban készült: a Miért pont kivi? francia kortárs darab a francia nyelvű ősbemutató után más nyelvterületen Magyarországon és pont Kőszegen került színre először a várszínház és budapesti Rózsavölgyi Szalon együttműködésében. Ez pedig azt is jelenti, hogy bár a rendkívül sikeres kőszegi széria véget ért, az előadás története nem: már megvolt a Rózsavölgyi Szalonban a kőszínházi bemutató is, ugyancsak nagy sikerrel. Őze Áron rendezésében Schneider Zoltán – a várszínház idei Hollósi Frigyes-díjasa a közönség döntésének értelmében –, Takács Katalin, Varga Ádám és Kiss Anna Gizella e. h. a budapesti közönséget is meghódította ezzel könnyes-nevetős, furcsa, mégis egészen hétköznapi történettel, amely nemcsak jutalomjáték a színészeknek, hanem finoman arról is tudósít, hogy az élet tud szép lenni, és a végzetesnek tűnő magány feloldható. Miért pont kivi? Mert jó: friss és üde, sőt repülni is tud.