Nemény András gyerekként sokszor szerezte meg édesanyja mozibérletét, amit mozifelelős tanárként kapott, s azzal számtalan filmet nézhetett meg. Nem csoda, hogy voltak jelenetek, amiket már kívülről fújt. A polgármester a számára legemlékezetesebb vetítésekről is szólt: a Star Wars-filmek közül a Jedi visszatér, a Vissza jövőbe, az első Batman-film vagy a Schindler listája is azok közé tartozott. Utalt arra is, a filmszínházban számos más rendezvényt is tartottak: színházi előadásoknak, koncerteknek, politikai fórumoknak egyaránt otthont adott az épület.

Az 50 éves jubileum alkalmából a polgármester később átnyújtotta a szombathelyi önkormányzat által adományozott díszoklevelet az Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont Nkft. ügyvezetőjének, Horváth Zoltánnak és Mayer Rudolf mozgókép szakági vezetőnek. Szó esett arról is: idén a szombathelyi értéktárba is bekerült a Savaria mozi. Szintén egy oklevél átadásával tette emlékezetessé az ünnepi pillanatokat dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke.

- Súlyos politikus betegség, hogy az embert egy beruházás kapcsán mindig az érdekli először, mennyibe került. Vannak itt régi újságok, és ahogy bejöttem, az elsőn, amire ránéztem és hírként bekarikázták, az állt: a Savaria mozi építése 25 millió forintba került – tette még oldottabbá a hangulatot dr. Kondora Bálint, majd úgy folytatta: - Ez nagy összegnek tűnik az 50 év távlatában, hogy ennyit lehetett és tudtak eleink áldozni arra, hogy egy ilyen szép és impozáns épületet építsenek. Az alelnök kitért arra is: a vármegyében körbetekintve a Savaria mozi a „tisztes középkorban van”, hiszen Szentgotthárdon a Csákányi László Filmszínház 110 esztendős, míg a sárvári Kabos László Filmszínház mindössze 3 éve nyitotta meg kapuit.

„A közönség birtokba vette az új filmszínházat” - hangzott el a Savaria Filmstúdió 1973-as, a mozi átadását is megörökítő filmhíradójában, amit a program zárásaként levetítettek. A szombati ünnepi alkalmon részt vett Németh Sándor, a mozi korábbi igazgatója is.