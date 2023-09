Dr. Schultz Antal nem tősgyökeres szentgotthárdi. Budaörsön született 1942. december 21-én, a helyi általános iskola után a középiskolát az Esztergomi Ferences Gimnáziumban végezte. Az érettségi után a Budapesti Orvostudományi Egyetemre járt, ahol 1967 januárjában kapta meg a diplomáját, és február elejével már Szentgotthárdon kezdett dolgozni. A kor akkori szokása szerint ugyanis kötelező vidéki gyakorlatra küldték, először Balmazújvárost jelölték ki számára, de fellebbezett, így sikerült Szentgotthárdra kerülnie.

A doktor úr máig jól emlékszik első szentgotthárdi útjára: előzetesen határbelépési engedélyt kellett kérnie a rendőrségtől. Tél volt és hideg 1967. január 31-én, amikor szülei autójával megérkezett a városba. Bejelentkezett az akkori járási főorvosnál, majd másnap munkába is állt. Mivel lakás nem volt, albérletet kellett keresnie. Egy idős néninél tudott megszállni, első este éjfélig fűtötte a szobáját, hogy valamennyire felmelegedjen. Később - 1969 őszén - orvoslakást kapott. A doktor úr 1973-ban nősült, három gyermeke közül a fia jelenleg Dunakeszin él családjával, ott van két unokája is. Egyik lánya Budapesten lakik, a másik Szentgotthárdon maradt, gyógytornászként dolgozik rehabilitációs központban.

Schultz doktor dr. Csuka Jánossal felváltva dolgozott a szentgotthárdi fogorvosi rendelőben, osztoztak a felszerelésen is. Öt napon felnőtt, egy napon gyermek-szakrendelést tartottak. A közigazgatási átszervezések nyomán szakmai felügyeletük többször megváltozott, a szentgotthárdi járás megszüntetése után a körmendi kórházhoz tartoztak. Szentgotthárd várossá válása, vagyis 1983 után ismét változott a helyzet. Elkészült az új rendelőintézet, ahol a doktor úr 1994-ig dolgozott, akkor átköltözött a korábbi Széchenyi István Általános Iskola újonnan kialakított rendelőjébe. Azóta is ott rendel, főleg gyerekeket kezel, de ha helyettesít, felnőtteket is fogad.

A doktor úr elárulta: az első években nagyon is visszavágyott a főváros közelébe, de aztán úgy alakult, hogy budapesti felesége hozzá költözött vidékre. Ma már nem cserélné le semmire a szentgotthárdi létet. Nem kívánkozik el innen, szereti a kisvárost, a benne élőket. - Örömmel tölt el a természet közelsége, én most már Szentgotthárdon érzem otthon magam - fogalmazott a fogorvos, aki nagy megtiszteltetésnek tartja a nemrégiben átvett díszpolgári címet. -Ha körülnézek, sok olyan embert látok, aki megérdemelte volna. Köszönöm azoknak, akik a címre felterjesztettek és azoknak is, akik az elismerést megszavazták - mondta zárásként dr. Schultz Antal, akinek rendelőjében generációk sora fordult meg. Van olyan család, ahol a nagyszülő, szülő és a gyermek is hozzá járt, jár. A doktor úr felelősségteljes foglalkozása mellett közéleti szerepet is vállal, több civil és egyházi egyesületnek is tagja.