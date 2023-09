Az almanapi rendezvények sorát a II. Jánosházi Ikertalálkozó nyitotta meg a Művelődési Házban, ahol 21 jánosházi és a településhez kötődő, illetve környékbeli ikerpár gyűlt össze. Közülük a legfiatalabb egy egyéves ikerpár volt, akik éppen a találkozó napján ünnepelték a születésnapjukat. Ugyancsak a művelődési házban nyílt meg Horváth Csabáné, Kati óvónéni kézműves kiállítása, amelyen a legnagyobb szerepet az általa, gyöngyfűzéssel készített lenyűgöző alkotások kapták. A rendezvénytéren kulturális programok – a lukácsházi kötélugrók, a Maya trió, a Matyi és a hegedűs, Rózsás Viki és Straub Dezső, valamint az Ocho Macho műsora – szórakoztatták a közönséget és itt hirdették ki a VIII. Vas Vármegyei Alma és Csonthéjas Termésű Pálinka és Párlatverseny eredményeit is. Almatermésű párlat kategóriában első helyen végzett László József Vönöckről körtepálinkájával. A csonthéjas termésű pálinka kategória első helyét a karakói Higem-Ker Kft. lepotica szilvapálinkája nyerte el, ugyancsak ők hozták el a első helyezettnek járó díjat az ágyas kategóriában Szilva Barique pálinkájukkal.

A Birkás Pálinka csonthéjas mézes almája a likőr kategóriában győzedelmeskedett. Az elismeréseket Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke és Kiss András, Jánosháza polgármestere adták át a díjazottaknak. Ahogy az már megszokott, a városi civil egyesületek, az intézmények és mindkét iskola képviselői almás süteményeket sütöttek a fesztiválra. Készült almás pite, habos almás, almás és almás-mákos rétes, almás krémes, almatorta, almakenyér, almás muffin, fordított almás és almarózsa is. A rendezvényen, ahogy minden évben, idén is részt vettek Jánosháza szlovákiai testvérvárosa, Dunajánosháza képviselői is.