Mi most pont nem a vallás, hanem a kineziológia oldaláról közelítjük meg a hitet Egeresi Ildikóval, aki most már jó ideje a kineziológiával foglalkozó szakember. Neki a hite megingathatatlan ebben a tudományban, ami nem lehet ismeretlen már önök számára semi, hiszen a mostani lesz a harmadik beszélgetésünk, ami vele készült és meghallgathatják podcast adásaink között,. A legfrissebb interjú a hitet és a kételyt állítja egymással szembe és azt mutatja be, a kettő hogy működik együtt vagy külön-külön. A kétely bizonytalanságot szül, de megerősítheti hitünket és végül lehet pozitív kicsengése is. Hogy hogyan ezt is megtudhatják a beszélgetésből.