A beszélgetésben hallhatnak arról a Hargita megyei tűzoltó-találkozóról is, amit első alkalommal rendeztek meg Csíkszentsimonon a vasi rendezvény mintájára, és ott tőlünk is képviselte magát egy kisebb delegáció. Szó van a sárvári szervezett tűzoltóság 150 éves jubileumi évfordulójáról, az önkéntes tűzoltóságok, mentőszervezetek és az önkormányzati tűzoltóságok támogatási lehetőségeiről és a közelmúltban elnyert forrásairól, végül pedig beszélünk egy eseményről, ami miatt szeptember 30-án Sorkifaludon egyenruhások jelenlétére lehet számítani. Hogy miért lepik el az egységek a települést és milyen útlezárás várható, erről is beszél vendégünk, Balogh Eszter, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.

Kapcsolódó: