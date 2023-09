Most szombaton a városi nagytakarításra hívta tagjait, vasárnap az Ilauszki Tibor Emlékversenybe kacsolódnak be, szeptember 22-én tartják Piknik Főzőversenyüket a Vas Megyei Nyugdíjas Rendőrök Egyesületével közösen, Söptén a sportpálya mellett. Szeptember 26-án egy nagyobb kirándulásra készülnek: megismételve korábbi programjukat Muraszombatot és az Őrséget veszik célba- beszélt az aktuális programjaikról Molnár Árpád, elnök, aki már az október 6-ai idősek napi rendezvényükre is felhívta a figyelmet.