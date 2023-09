A végzős évfolyamon tanulók akár 300 ezer forint pályakezdési juttatásban is részesülhetnek. Az idei tanévtől duplájára nőnek az ösztöndíjak a dobbantó programban és műhelyiskolában tanulók számára. A nappali képzésben tanuló szakképzési munkaszerződéssel nem rendelkező tanulók az ágazati alapoktatást követően tanulmányi eredményeik alapján akár havi 59 ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak, amit tanulmányaik előrehaladtával, szakképzési munkaszerződéssel duális képzésbe bekapcsolódva az ösztöndíjnál 2-3-szor magasabb munkabér válthat fel. A duális képzésben részt vevő tanulók a minimálbér 43– 72 százalékára számíthatnak, a bérük elérheti a 168 ezer forintot is havonta. Szintén a megújult szakképzési rendszer vívmánya a pályakezdési juttatás. A tanulók vizsgaeredménytől függően 150 ezer és 300 ezer forint közötti összeget egyszerre, a sikeres szakmai vizsgát követően kapnak meg, amit szakmai karrierjük beindítására, akár eszközök beszerzésére is fordíthatnak. Folytatódik a hátrányos helyzetű, tehetséges tanulókat támogató Apáczai ösztöndíjprogram is.