Az elmúlt években az itt lakó maroknyi közösség keresztet, korpuszt, országzászlót avatott az itt álló néhány lakóház és hétvégi ház karéjában. Most először nem az egyházi, vagy nemzeti összetartozás jelképét állították fel, hanem nagyon is gyakorlatiasan egy tájékoztató táblát. Az igényesen kialakított tábláról az erre járó megtudhatja, hogyan is alakult ki ez a különleges „zárvány”, amely közigazgatásilag Alsóújlakhoz tartozik, a neve viszont Oszkói állomás, és csupán egyetlen háza tartozik valóban Oszkóhoz. Erről a sajátos helyzetről szólt köszöntőjében Kántorné Varga Mónika, Alsóújlak polgármestere is, jelezve, hogy az itt élőknek számos kényelmetlenséget okoz ez az egyedi helyzet. Ennek ellenére az itt élő közösség egy csodás településközpontot hozott itt létre, amelyet az alsóújlaki közösség is szívesen meglátogat, amikor kerékpárral a Jeli arborétumba túráznak. V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő hangsúlyozta: kedves számára, ahogy az itt élők viszonyulnak lakóhelyükhöz. Mivel ide már nem tér be a vonat, lehetne egy okafogyott, elfelejtett hely, így azonban olyan közösségi helyszín született itt, ami a helyiek életszeretetének és élni akarásának szimbóluma lett.