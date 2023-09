A református templom felőli bejáraton Vajda Ádám szakonyfalui gazda két óriástökje csalogatta közel a látogatókat, az egyik - szemmel láthatóan a nagyobb - 555,5 kilósra nőtt meg, a másik súlyára tippelni lehetett.

A hivatalos megnyitón Őr Zoltán polgármester, Markovics Tibor, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója is üdvözölte a vendégeket, köszöntő beszédet Szijártó László, a Vas Vármegyei Közgyűlés tagja, a Területfejlesztési Bizottság elnöke mondott, kiemelve, hogy számára minden nap ünnepnap, amikor az Őrségbe látogathat. - Ez nemcsak a fesztiválok idején igaz, hanem a hétköznapokon is, mert az őrségi emberek vendégszeretete messze földön híres - tette hozzá a képviselő, aki egyúttal azt is hangsúlyozta: az Őrség számára Magyarország és benne Vas vármegye Székelyföldje. Mint mondta, a két táj nemcsak szépségében hasonlít egymásra, hanem a benne élők nagylelkűségét és tenni akarását tekintve is. A képviselő üdvözölte a rendezvényre látogató vendégeket, egyúttal felhívta a figyelmüket az Őrségben zajló programok gazdag tárházára, kezdve az Őrségi Vásártól, a magyarszombatfai Fazekas Napokon és a nagyrákosi Völgyhídi Vásáron át a Tökfesztiválig, amelyet több őrségi település közösen szervez. - Jó szívvel ajánlom a tájegységre jellemző, tökből készült ételeket, valamint az Őrség aranyának nevezett tökmagolajat is, amelynek finom íze mellett a hatása is jótékony - zárta szavait Szijártó László.

A délután folyamán egymást érték a fellépők a színpadon, a Zalaapáti Harmonika Zenekar igazi klasszikusokkal készült: a Kicsiny falum ott születtem én kezdetű örökös slágert mindenki tudta, és majdnem mindenki énekelte, akit a színpad közelébe sodort a tömeg. Aztán jött Bilicsi Tivadar örökzöldje, miszerint: Nem az a lényeg az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Ezt az alapvetést hányan, de hányan igazoltak a Tökfesztiválon is.

Ami a gasztronómiát illeti, mindent kínáltak, ami szem-szájnak ingere. A helyi termelők közül Kovács Petrával elegyedtünk szóba, aki rétest és süteményeket - mézes krémest, kókuszkockát, kókuszgolyót és lekváros linzert - hozott a vásárba. A fiatal árus elmondta: édesanyja pék, ő készíti a finomságokat. A megszokott termékek mellett a Tökfesztiválhoz igazodva tökmagos kenyér, pogácsa és hagyományos hőkön sült perec is volt a kínálatban, szintén tökmaggal megbolondítva természetesen. Sőt, a kakaós csigát is tökmagosra cserélték a fesztivál idejére, a nagy alkalomra.

Idén is nagy volt a nyüzsgés az Őriszentpéterért Egyesület sátrában, a tagok, mint mindig, most is tökjelmezbe bújtak. Kovácsné Horváth Katalin érdeklődésünkre elmondta: tökmagkrémes kenyeret kínálnak a vendégeknek különböző ízekben: paprikás, petrezselyemzöldes, mustáros és lilahagymás kivitelben. A cukkinikrémes kenyér is szépen fogyó portéka volt a standnál, az igazán bátrak a narancsos-almás-citromos lekváros és tökös ízt is megkóstolhatták egyben. Újítás volt idén a tökből készült "hamis" ananász: ehhez főzött, felkockázott tök volt az alapanyag, amit ananászszörpből felfőzött szirupban úsztattak meg, így a tök teljesen átvette a trópusi ananász ízt.

A Tök-jó udvarban ezerrel ment a kézműveskedés, különösen a tökfaragás örvendett nagy népszerűségnek. Több száz tökkel készültek a szervezők, kellett is, mert volt keletje, ki vidám, ki bánatos arcot faragott, ahogyan sikerült éppen.

Ami meglepett, az a pannonhalmi sütőtök pálinka volt, ez saját aszalványán érlelve, cukorral és mézzel kiegészítve olyan édes, mint a sült sütőtök. Egy fiatal házaspár kis üveggel vásárolt belőle, próbaképpen az ünnepi asztalra vagy egy hétköznap estére, de lehet, hogy emlékbe.