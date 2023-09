Fejes Barna családjával többször sétál erre, így számtalanszor látták, ahogy autósok kanyarodás közben a híd kiálló vasszerkezetének ütköztek - erről Facebookon megosztott videójában beszél a Fidelitas szombathelyi csoportjának tagja, miközben megmutatja azt is: mennyire elhanyagolt az útszakasz a Vas vármegyei, illetve regionális vonzáskörzettel is rendelkező Markusovszky-kórház közelében. A betegek látogatóit is ez a kép fogadja, amikor szeretteikhez sietnek az intézménybe.

- Nyilvánvalóvá vált, hogy senki nem veszi a fáradtságot, hogy foglalkozzon ezzel az aprónak tűnő, de fontos problémával - állapítja meg a videóban Fejes Barna. A Fidelitas tagjai ezért ecsetet és festéket ragadtak, és húztak egy fehér, kanyarodást segítő vonalat, hogy azzal felhívják az autósok figyelmét a balesetveszélyes helyzetre és segítsék a közlekedést.

- Látszik, hogy ez nem pénz, hanem sokkal inkább törődés és odafigyelés kérdése, ezért eljött az ideje, hogy valódi megoldást nyújtsunk a problémákra - foglalja össze Fejes Barna.