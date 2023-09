Köztudott, az iskolakezdés nagy terhet ró a családi kasszára: a tornafelszereléstől a technikacsomag összeállításán át az iskolatáskáig sok mindenre kell költeniük a szülőknek. Augusztus elején Mák Zsombor – akihez a jótékonykodás és a segítés szelleme eddig is közel állt - gondolt egy nagyot, és tanszergyűjtési akciót hirdetett a közösségi oldalon a nehéz helyzetben lévő családok megsegítésére. A siker nem maradt el: füzetek, ceruzák, tollak, kréta, logikai játékok, kulacs, de még torna- és hátizsák is érkezett felajánlásként. Közben gyűlt az adományozottak listája is – a tanszereket személyesen adták át az érintetteknek, köztük olyan családnak is, ahol most kezdte az elsőt a gyermek.

A többszöri felhívás ellenére nem minden tanszer talált gazdára - mostanáig. Pehi Orsolya, az Alpokalja Nagycsaládos Egyesület kommunikációért felelős vezetőségi tagjának közbenjárására Mák Zsombor átadta a felszereléseket Baltavári Andreának, a szervezet adományozásért felelős elnökségi tagjának. - Mintegy száz családdal tartjuk a kapcsolatot, a héten is három is tagsági kérelem érkezett. Néhány nap múlva érkezik egy nagyobb élelmiszerbanki szállítmány, amikor azért jönnek a családok, a tanszereket is felkínáljuk számukra. Nem tud mindenki mindent egyszerre megvenni, biztosan sokaknak jól jön majd a segítség - húzta alá Baltavári Andrea.

Mák Zsombor pedig elárulta: ez volt az első, de biztosan nem az utolsó saját jótékonysági akciója. Azt vallja: - Hiszünk a közösség erejében, hogy együtt könnyebbé tehetjük a nehéz helyzetben lévők életét. Sok kicsi sokra megy!