A település önkormányzata a helyi civil szervezetekkel évtizedek óta jó kapcsolatot ápol, így a polgárőr-egyesülettel is. Az együttműködés alapja a két fél között kötött megállapodás, melynek értelmében az önkormányzat lehetőségei szerint minden támogatást megad a polgárőröknek (bútorozott helyiséget, rendezvényeikhez termet biztosít). Minden évben anyagi támogatással is segíti a szervezet működését – tudtuk meg Németh Józseftől, Vasegerszeg polgármesterétől, aki azt is elmondta, cserébe a polgárőrök segítik az önkormányzati rendezvények lebonyolítását (parkoltatás, forgalomirányítás, útba igazítás), részt vesznek az előkészületekben és az utómunkálatokban, emellett minden tavasszal szemétszedést szerveznek. Szombaton az önkormányzat téli fűtésköltségeinek enyhítése érdekében fogtak össze – mivel van alternatív fűtési lehetőség –, ezúttal fahasogatással, a tüzelő előkészítésével vettek részt a közösségi munkában. A fiatalasszonyok finom főztjükkel várták a munkában részt vevőket. A 15 aktív polgárőr mellett több más falubeli is kivette a részét a munkából.