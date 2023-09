Programokban gazdag lesz a szombat, de szeptember többi hétvégéjére is kínálnak szabadidős tevékenységeket a civilek. Az év 9. sajtóreggelijén jártunk a Vas Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodájában.

Jurisics-teljesítménytúrák

A szeptember 9-re tervezett, a Jurisics-várból 7 órakor rajtoló Jurisics-teljesítménytúrákról Gombos Zoltán, a Vasi Vándorok Sportegyesület alelnöke szólt. Öt táv közül választhatunk nyár végi, kora őszi Kőszegi-hegységben. A könnyedebb, ötös vagy tízes távokon a város-környéki hegyekben barangolhatunk. Húsz kilométeren már Velemet és a Hörmann-forrást is láthatjuk. A két hosszú táv – 30 és 42 kilométer – pedig Bozsokot és az Írott-kőt is érinti. A kőszegi várban (és több más helyszínen is) megérint majd a hős várkapitány és serege küzdelmének emléke. A hegyekben pedig megismerhetjük a táj közismert látnivalóit éppúgy, mint a ritkábban érintett részeket. Kilátók és források, panorámás gerincek, sziklák és szelíd völgyek, kastély és kápolna és persze Kőszeghegyalja sajátos hangulata: szüretelők, pincék, érett gyümölcsök és finom borok – ezt ígérik a túrák. Nevezni a helyszínen lehet, létszámkorlát nincs.

Oladi Őszköszöntő családi nap

Az ugyancsak szombatra időzített Oladi Őszköszöntő családi nap programjait Hegedűs László, az Olad Városrészért Egyesület elnöke ismertette. Az oladi technikum udvarán hagyományosan a felnőttek lecsófőzésben mérhetik össze főzőtudományukat, a gyerekeket ugrálóvár, arcfestés, kézműves foglalkozás és meseelőadások (Mesebolt Bábszínház, Szamóca Színház) várják. Bemutatnak egy retró, ám működőképes rendőrautót, egy korszerű mentőautót és egy tűzoltóautót. A belépésért nem kell fizetni.

Kék Futás és Családi Nap

Negyedik alkalommal szervez Kék Futást és Családi Napot a PontMás Vas Megyei Autistákért Alapítvány. A Vasi Skanzenben szeptember 9-én az autizmussal élőkre és családjaikra akarják irányítani a figyelmet, összekötni a mozgás, a játék, a prevenció, az együttlét szeretetében, közös megélésében. Az alapítvány elnöke, Pohánka Edit elmondta, egészségprevenciós programokkal, szűrővizsgálatokkal, önvizsgálat-oktatással, orvosi tanácsadással is készülnek. A gyermekeket egészségfejlesztéssel kapcsolatos interaktív játékokkal, múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozásokkal, társasjátékokkal várják a Skanzen különböző helyszínein. A futáshoz 9.30-kor lesz a gyülekező, a bemelegítés után ki-ki tetszőleges távot teljesíthet a Csónakázótó körül. A rendezvényen részt vevőktől kék színű viseletet kérnek. A rendezvényt Szombathely Város és a Szombathelyi Futóklub Szabadidősport Egyesület támogatja.

Nagy Gáspárra emlékeznek

„A vers mégis maga a remény” – mottóval Nagy Gáspár József Attila-díjas költő emlékére szervez találkozót a Vasvári Játékszín Egyesület szeptember 9-én, szombaton. Gergye Rezső, a csoport alapító tagja elmondta: 15 órakor Bérbaltaváron találkoznak a Nagy Gáspár költő verseit szerető versmondók. A találkozó után Nagytilajon a temetőben főt hajtanak a költő sírjánál, majd a két falu közti, öt éve ültetett Versfáknál közösen mondanak verseket. A Bérbaltavári szülőháznál folytatódik a délután, mások mellett a Rózsabors Műhely fellépésével, és ízelítőt hallanak a jelenlévők egy Brunszvik Teréz életéről szóló színházi előadásból.

Gréta a mi hősünk

Egész napos programmal, főzéssel és kulturális műsorral várja az érdeklődőket Narda önkormányzata a Katolikus Karitász (plébánia) udvarán szeptember 23-án – számolt be Dozmati Hagyomány- és Értékőrző Egyesület elnöke, Horváthné Kocsis Henrietta. Aki 13.30-tól 23.30-ig ellátogat a programra, Gréta gyógyulásához is hozzájárulhat. („Gréta a Mi Hősünk”) A nagyszabású jótékonysági rendezvény 15 vasi önkormányzat, sok civil szervezet és sok vasi vállalkozó együttműködésével, összefogásával valósul meg. A megnyitók után 14 órától érseki szentmise lesz, utánuk a Vox Savariae Ökumenikus Vegyeskar lép fel Lakner-Bognár Nóra vezetésével. Kulturális és kísérőprogramok következnek a.

„A 10 éves Gréta családjával együtt Pornóapátiban él. Még óvodás volt, amikor agyi aneurizmát, azaz agyi értágulatot diagnosztizáltak nála. Az elmúlt 5 évben két sikeres beavatkozáson esett át, de további műtétekre lenne szüksége, melyek elvégzése Magyarországon már nem biztosított, így a család kénytelen külföldön keresni a megoldást. A külföldi műtétek zökkenőmentes finanszírozása érdekében a szülők létrehoztak egy alapítványt ,,Gréta a Mi Hősünk” néven.

II. Gellén Tibor Emlékkiállítás

Szeptember 23-án és 24-én rendezi a Pannon Kutyasport Egyesület a II. Gellén Tibor Emlékkiállítást. Varga Gábor elnök elmondta, aGellén Tibor Memorialonkét nap alatt 2 CAC kiállítás várja a nevezőket Vasszécsenyben, az Ó-Ebergényi kastély parkjában. A 9.30-kor kezdődő megnyitó, a köszöntőbeszédek után kezdődnek a bírálatok. A szünetben a hobbi-keverék kutyaszépségversenyét tartják helyszíni nevezés alapján. 15 órakor kezdődik a Best in Show, a győztes kutyák versenye a nap legszebb kutyája címért. A rendezvény a kutyás társadalom kikapcsolódásának, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését célozza meg. Kiváló alkalmat biztosít a leendő gazdáknak a megfelelő fajta- és egyedválasztáshoz, mivel lehetőség nyílik az eseményen tenyésztőkkel, kiállítókkal való találkozásra, tapasztalatszerzésre.

A rendezvény fővédnöke V. Németh Zsolt. Védnökei: dr. Nemény András, Szombathely MJV polgármestere és Zsolnai Zoltán, Vasszécseny polgármestere. A nyitórendezvényt, valamint a két nap Best In Show programját (a nap legszebb kutyáinak kiválasztását) a Savaria Legio tagjai közreműködésükkel színesítik.

A Nyugdíjas Szövetség aktuális programjai

Vas Vármegye És Szombathely MJV Nyugdíjas Szövetsége aktuális programjairól Molnár Árpád, elnök beszélt a sajtóreggelin.

Szeptember 8-án rendezik játékos sportvetélkedőjüket a Sportligetben, szeptember 15-én a szombathelyi nagytakarításban klubjaik, egyesületeik is részt vesznek. Egy nappal később bekapcsolódnak az Ilauszki Tibor Emlékversenybe Söptén. Szeptember 22-én tartják Piknik Főzőversenyüket a Vas Megyei Nyugdíjas Rendőrök Egyesületével közösen, Söptén a sportpályánál. Szeptember 26-án Muraszombatot és az Őrséget érintő kirándulásra készülnek.

Aktív családi élménynap Cákon

Rieglerné Pimmer Izabella az Írottkő Natúrparkért Egyesület képviseletében érkezett a civil sajtóreggelire. Egyebek mellett szeptember 9-i aktív családi élménynapjukra hívta fel a figyelmet: Cákon koncertekkel, kutyás bemutatóval, kézműves vásárral és bemutatóval, az élővilágot, geológiát ismertető, kerékpáros és bortúrával, valamint teljesítménytúrákkal várnak.

A profi túrázóktól az érdeklődőkig mindenki megtalálhatja kedvenc túráját, programját.

Ízelítőül: 4.30-kor kezdődik az Írottkő Vándorlás. 09.30-korkerékpártúra Kőszegről Kőszegdoroszlón át a cáki rendezvényre, majd vissza Kőszegre. A túravezető: Katona Szilveszter. 9.30-kor UNKÁK, SZALAMANDRÁK, ÖKÖRSZEMEK ... TERMÉSZETISMERETI KALANDOZÁS kezdődik a Cáki erdőn és a Pogányvölgyön által az atlaszcédrusig Illés Péter biológiatanár vezetésével.10-től 17 óráig természetjáró alapismeretekről 0-99 éves korig. (Egész nap induló csoportokkal). 10.30-kor: Ma-Cák táncos műsora; 11.30-kor Ünnepélyes gesztenyefa-ültetés, 13.00-kor bortúra borkóstolóval: Túra a Botosokba Stefanich Kornél borász vezetésével a Borvidékhez tartozó szőlőterületre, a túra során borkóstolási lehetőség a Mándli Borháznál és a Stefanich Pincészetben.