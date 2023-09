A legkisebbek bemutatkozásával kezdődött az ünnepség – a hagyomány szerint zenére vonultak be és foglaltak helyet a sportpályán.

„Gondolkodj, higgy, álmodj és merj!” – Walt Disney rajzfilmrendező, producer mondatát idézte köszöntőjében Molnár Krisztina intézményvezető. Mint mondta, ez az idei tanév mottójává is válik az iskolában. Az eddigieknél is különlegesebb tanév ígérkezik: ünnepelnek, jubilálnak, megemlékeznek, rendezvényeket szerveznek, jó gyakorlataikat mutatják be, sorolta. A névadó Hatos Ferencről azt mondta: olyan néptanító volt, aki 23 évig arra tanította tanártársait, hogy a mindennapok pedagógiai gyakorlatában mindig érdemes az újra, a szépre és a jóra fogékonynak lenni, aki bárhol élt, mindig teljes szívvel és lélekkel dolgozott, nevelt, oktatott, munkálkodott.