Nagykölkedi házukban gofrival, gyümölcsökkel, szörpökkel várt bennünket Novák Ágota. Mintha régi ismerősök lennénk, olyan közvetlenséggel fogadott, és ugyanezzel a nyitottsággal osztotta meg lapunkkal, hogyan fordult körülötte a világ a feje tetejére pár hónappal ezelőtt. Ágota egymás után öntötte a tésztamasszát a sütőformába: édes illat járta be a kis házat, s közben lankadatlanul mesélt és mesélt.

– Május elején diagnosztizáltak nálam petefészekrákot, aminek semmilyen előjele nem volt. Fáradékonyságot éreztem, aztán szinte egyik napról a másikra látványosan megnagyobbodott a hasam – mondta el Ágota. A nagy hasi műtét után nehezen ment a lábadozás. Az élet ráadásul úgy hozta: februárban kezdeményezte munkahelyén az állandó státusz megszüntetését, így jelenleg állása és munkáltatója sincs, ahonnan táppénzt kaphatna. Férje éppen kiutazott Németországba, hogy munkába álljon, amikor kiderült: nagy a baj.

Egy percig sem mérlegelt, azonnal hazatért, hogy felesége és persze fiuk mellett lehessen. Gyermekük ezekben a napokban kezdi az általános iskola nyolcadik osztályát – tudtuk meg. A család nehézségeit, mindennapi kihívásait sokan felismerték, köztük Stercz Mónika és Fodorné dr. Kis-Fekete Ildikó: egy emberként álltak a nagykölkedi család mellé. – Amikor Ágota betegsége kiderült, egy maroknyi csapat szerveződött köré, a barátok az egész országból megmozdultak – hallottuk Stercz Mónikától, aki szerint Ágotát csupaszív emberként ismerték meg, így nem volt kérdés, hogy most támaszai lesznek. A jóakarók azonban itt nem álltak meg, elhatározták, egy rendhagyó jótékonysági öszszejövetelt is rendeznek. Szeptember 9-én 14 órától családi piknikre hívnak Szombathelyen a kámoni fiókkönyvtárba. – A hangsúly azon van, hogy egy könnyed, de mégis bensőséges hangulatú rendezvényen néhány órán át a gyógyulás kerüljön középpontba – folytatta Stercz Mónika.

– Ezzel a rendezvénnyel is szeretnénk Ágotát arról biztosítani, hogy mellette állunk. Igen, tudjuk, daganatos betegséggel küzd, de emiatt nem távolságot kell tartanunk tőle, éppen ellenkezőleg, oda kell mennük hozzá és valamit közösen tennünk. A cél, hogy azt az adott pillanatot Ágota számára szebbé, boldogabbá, emlékezetessé tegyük – ezt már Fodorné dr. Kis-Fekete Ildikó mondta el. Kitért arra is: események szervezésében, lebonyolításában nincs tapasztalatuk, ennek nehézségeit érzik. Mégis már rengeteg pozitív visszajelzést kaptak: sokan nyújtottak segítő kezet. Limonádéval, sütemény és kézművesportékák vásárával, előadásokkal is várják az érdeklődőket jövő szombaton – tudtuk meg.

– Nem tudom, mivel érdemeltem ezt ki – mondta Ágota, aki hozzátette: – Mindig azt gondoltam, hogy az emberek borzasztóan segítőkészek, csak meg kell őket szólítani. Beszélt arról is: szeretné, ha a szeptember 9-ei rendezvényen kapaszkodót és tájékoztatást is kaphatnának sorstársai. Egy olyan közösségi alkalmat terveznek, ahol rossz érzések nélkül, kendőzetlenül lehet beszélni a daganatos betegséggel járó gondokról és alternatív segítségi módokat is megismerhetnek az érdeklődők. Ágota a fejére tekert kendőre mutatott: – Most éppen rajtam van, de az onkológiára hétfőn demonstratíve anélkül mentem. Nem rejtegetem az állapotomat: daganatos betegséggel küzdök, de hiszek a gyógyulásban és azért mindent megteszek – mutatta meg harcos énjét Novák Ágota.