A Kőszegi Időjárás Előrejelzés hivatalos oldalán arról számolt be, hogy a délutáni vihar jégesőt is hozott magával, ami több vasi települést is érintett. Ez a cella Vép környékén volt a legerősebb, ott helyenként 2-3 centis jégszemek is potyogtak.

Valószínűleg szupercella okozta mindezt, bár ez az oldalra beküldött fotó alapján nem teljesen egyértelmű, viszont a radarkép alapján abban a térségben létrejöhetett forgó mozgású zivatarcella amely mostanra legyengülve okoz további csapadékot a térség déli részén.

Sorkifaludról így volt látható a jégesőt is okozó zivatarcella: