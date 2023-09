Szeptember elején írtuk meg, hogy elkészült két új körforgalom a megyeszékhelyen, ettől gyorsabb és biztonságosabb közlekedést reméltek a tervezők. A szombathelyi Gagarin utca és Jókai út kereszteződésében viszont nem, hogy jobb, hanem sokkal rosszabb lett emiatt a helyzet, ráadásul a Parkerdő Lakópark felől érkezők problémáját sem oldotta meg az új körforgalom, ugyanúgy torlódás alakul ki a Kárpáti Kelemen utca felől, de most már nem csak innét, hanem a Bartók Béla körúton és a Jókai út felől is reggelente végeláthatatlan kocsisorok vannak.

A témában egy nyugalmazott közlekedési szakember is megírta gondolatait. Most pedig nézzük, miként vélekednek olvasóink. A vaol.hu közösségi oldalára érkezett hozzászólásokból válogattuk.

Az egyik kommentelő szerint káoszhoz hozzájárul az alacsony közlekedési morál is. „Ha egy kicsit fékezek, befér elém egy másik irányból érkező is. Így a zippzár elv alapján mindenki folyamatosan tudna közlekedni! De ehhez az is kell, hogy a másik irányból érkező is meginduljon” – írta.

Csak gratulálni tudok a városi közlekedést szervező, tervező "szakértők " csapatának ehhez a kiemelkedő alkotáshoz ! Éljen Szombathely! De, ne így – olvasható egy másik véleményben

Sok az autó, mint minden városban. "Új" városrész gomba mód épülnek a házak, családonként min. 2 autó, nem divat tömegközlekedni... Reggel

Rendes tömegközlekedésre lenne szükség, ezzel csökkenhetne az autók száma, és sokkal környezettudatosabb sőt, megkockáztatom biztonságosabb is lenne a közlekedés. Az iskolák megszervezhetnék, hogy a gyerekeket egy busz összegyűjti, és 30 autó helyett 1 buszban elférne egy osztály. A munkahelyek is szervezhetnének külön ingyenes buszt a dolgozóiknak, így az útiköltség támogatás érne is valamit.

Nagyon sok ház épült arra fenn, sokkal több ember. Sokkal több autó jön le arra az útra, mint 20 évvel ezelőtt. Nyilván még egy útat nem lehet építeni. (ha egy csőbe nem 1, hanem 3 liter vizet öntünk 3-szor lassabban folyik ki az összes víz)

Tisztelet a kivételnek, de sajnos sokan nem tudják használni a körforgalmat. Totojáznak, nem gördülékenyen haladnak bele, azért is torlódik fel.