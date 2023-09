Dr. Márián Zoltán nyugalmazott debreceni ügyész a kiállítás vasárnapi megnyitóján elmondta: rendkívül örül, hogy Sárvár révén immár a Dunántúlon is bemutathatja különleges gyűjteményének egy szeletét. A teljes kollekciót szinte lehetetlen lenne kiállítani, ugyanis az 3000 darabot számlál. Márián Zoltán ugyanis az 1960-as évek, azaz tizenéves kora óta gyűjti az állam- és kormányfők, valamint vallási vezetők személyesen aláírt fényképeit. Kiemelte, az aláírásokat politikai és ideológiai nézettől függetlenül szerezte be, a világ szinte valamennyi államából, így gyűjteményében szerepelnek jó és nagyon rossz emberek szignói is. Dedikált számára egyebek mellett Diana hercegnő, Horthy Miklós, Joe Biden, Fidel Castro és Ferenc pápa is.

A kiállítást Ágh Péter országgyűlési képviselő ajánlotta a közönség figyelmébe. - A kiállítás egy ajtót nyithat a 20. századra. Általa a dedikálások szerzőinek szelleme egy kicsikét Sárvárra költözött dr. Márián Zoltánnak köszönhetően – hangsúlyozta.

A gyűjtemény egyes darabjainak történetét a nyugalmazott ügyész lányával, Márián Éva Dorinával közösen egy könyv formájában adta ki, a kiállításmegnyitón ezt is bemutatták a nagyközönségnek. A kétnyelvű albumban csaknem 500 személyt és dedikálásuk történetét tartalmaz, köztük a legnehezebben megszerzett aláírásokéval.

A kiállítást három napig, egészen keddig tekinthetik meg a ZeneHáza nyitvatartási idejében.