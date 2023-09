A szüreti menetet egy feldíszített UAZ vezette fel, majd traktorokon, pótkocsikon érkezett a falu díszbe öltözött népe, apróbbak és nagyobbak egyaránt. Kínálóember is volt bőven, ki pálinkát, ki bort hozott kóstoltatni.

Kercsmár Kálmán polgármester intézett köszöntő szavakat a szépszámú vendégsereghez, kiemelve, hogy a térségre az aprófalvas településszerkezet jellemző. A falvak határában szinte mindenütt van szőlőhegy, igaz ez Hegyháthodászra is, ahol számos, a régmúltból megmaradt tömés- és boronafalú présházpincét, különféle hegyi hajlékot, szőlőskertet és gyümölcsöst lehet találni.

- A múltban majdnem minden családnak volt szőlője a hegyen. Igaz, nálunk csak dombok vannak, azok oldalába ültették a szőlőt, de a népnyelv ezeket hegynek nevezi. A jelenleg is művelt szőlőhegy adta az ötletet és az alapot 2011-ben a Hodászi Mustrához, a célunk az volt, hogy felelevenítsük a régi hagyományt. Idén a Hegyháthodászi Faluszépítő, Kulturális és Szabadidősport Egyesület, valamint az önkormányzat szervezte a programot - mondta a polgármester, majd arra emlékeztetett: régen a lányok, asszonyok végezték a szőlő leszedését, ehhez rendszerint szőlőmetsző kést, kacort vagy metszőollót használtak. A leszedett fürtöket gyűjtőedényekbe tették, vödörbe, kézi puttonyba vagy szedőkosárba. Ezeket a legények a présházba vitték, ahol elkezdődött a must-, illetve a borkészítés. Minél zamatosabb a szőlő, minél édesebb a must, annál jobb bor lesz belőle - árulta el a titkot Kercsmár Kálmán, aki arról is örömmel számolt be, hogy a hagyomány ma is él. A településen több család foglalkozik szőlőtermesztéssel. A családtagok ősszel kivonulnak a szőlőbe, hogy együtt szüreteljék le munkájuk gyümölcsét.