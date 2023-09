Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselő elmondta: az elmúlt években Kondora István polgármesterrel és a Magyar Közúttal közreműködve sokat tettek azért, hogy a városon áthaladó állami utak megújulhassanak. A Tesco-körforgalomtól Szombathely irányába több útfelújítás is történt az elmúlt parlamenti ciklusban, azonban a Sótony felé vezető szakasz még váratott magára.

– Azzal kalkuláltunk, hogy uniós forrásokat tudunk erre felhasználni, viszont különböző brüsszeli döntések miatt az unió nem biztosította Sárvárnak ezeket a költségeket. Így meg kellett találnunk azt a forrást, ami alapot adhat ahhoz, hogy ezt a rendkívül rossz állapotú utat fel tudjuk újítani. Hosszas tárgyalásokat követően végül arra jutottunk, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium, amely alá a Magyar Közút Nzrt. is tartozik, biztosítja az út felújításához szükséges forrást – fogalmazott Ágh Péter.

– Régi vágyunk, hogy a városi és az azt övező utak teljes mértékben megújulhassanak. Hamarosan azok, akik Budapest, Celldömölk, Sótony vagy éppen Ostffyasszonyfa felől érkeznek egy szépen felújított úton jöhetnek, ami a korábbi felújításoknak köszönhetően egészen az északi elkerülő kapcsolódási pontjáig eltart – tette hozzá Kondora István.

Böröcz Miklós, a Magyar Közút Nzrt. megyei igazgatója a felújítás technikai részleteiről elmondta, hogy a Magyar Közút saját kivitelezésében megvalósuló beruházásban a Tesco-körforgalomtól egészen a sótonyi útkereszteződésig tartó, 600 méteres szakasz újulhat meg. A felújítás magába foglalja az úton található két műtárgy, a Rába és Herpenyő ártéri hídjain a dilatációs elemek cseréjét is. Az utat tíz méter szélességben két réteg aszfalttal burkolják, a hidak egy réteg burkolatot kapnak. A munkálatok október 5-én, csütörtökön indulnak és várhatóan péntek 13-ára be is fejeződnek. Ez idő alatt az utat teljes szélességében lezárják. A dilatációcserék pár héttel később történnek meg, ám ezek miatt már nem szükséges a teljes útszakasz lezárása – tájékoztatott az igazgató.